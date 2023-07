Vingegaard garante estar limpo: «Usamos um combustível diferente do que Armstrong usava»

Com duas atuações incríveis esta semana, Jonas Vingegaard sentenciou o triunfo final no Tour'2023 e deixou poucas (ou nenhumas) dúvidas sobre quem é efetivamente o melhor na prova francesa, mas aquilo que demonstrou na estrada acabou por levantar outras incógnitas. Nomeadamente as suspeitas de que o dinamarquês da Jumbo-Visma teria tomado substâncias dopantes, pese embora ter sido regularmente testado - segundo os relatos, foi alvo de quatro testes em 48 horas. Ora, após a etapa de quarta-feira, Vingegaard não fugiu ao tema e deixou algumas frases fortes."Entendo o ceticismo. Entendo que é difícil para algumas pessoas acreditarem no ciclismo depois do que aconteceu no passo. Mas somos corredores diferentes dos de então. E posso dizer com a minha mão no coração: não tomo nada, não tomo nada que seja proibido. Não tomo nada que não daria à minha filha", garantiu o dinamarquês, ao jornal belga Het Laatste Nieuws.Posteriormente, aos microfones da emissora NOS, o ciclista da Jumbo-Visma foi mais longe. "Posso dizer que estes não são tempos como os do Lance Armstrong. Nós usamos um combustível diferente do do Armstrong. A modalidade está claramente diferente agora. Estou feliz pela vitória na terça-feira e estou 100% certo de que ninguém me tirará essas vitórias", garantiu.Na base de todas estas suspeitas estão as duas atuações de terça e quarta-feira, nas quais o dinamarquês deixou Tadej Pogacar definitivamente fora da luta pela vitória. Lidera agora com 7.35 minutos de avanço para o esloveno.