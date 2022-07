Wout van Aert bate recorde de pontos e é eleito 'super combativo' por unanimidade

Wout van Aert (Jumbo-Visma) foi este sábado eleito "por unanimidade" o ciclista mais combativo da 109.ª Volta a França, um prémio extra para o belga, que no domingo subirá ao pódio como vencedor da classificação por pontos.

Principal figura deste Tour, pela sua omnipresença, o incrível Van Aert viu a sua espetacularidade premiada, ao ser escolhido, pelo júri e pelo público, o super combativo desta edição, ainda antes de vencer este sábado o contrarrelógio da penúltima etapa da 109.ª edição.

O belga, de 27 anos, sucede no palmarés desta distinção ao francês Franck Bonnamour, que, no ano passado, curiosamente, o tinha derrotado nos votos do público -- os dois ficaram empatados nos votos do júri.

WVA superou este ano a concorrência, entre outros, do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), o bicampeão em título que no domingo subirá ao pódio como 'vice' de Jonas Vingegaard, do alemão Simon Geschke (Cofidis), destronado da liderança da montanha pelo camisola amarela na sexta-feira, e do querido dos franceses Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).



O prémio diário da combatividade foi instituído no Tour em 1952, com o primeiro super combativo a ser distinguido em 1956, na pessoa de André Darrigade.

O belga de 27 anos subirá, assim, duas vezes ao pódio nos Campos Elísios, para ser distinguido como o corredor mais combativo desta edição e como portador da camisola verde, uma classificação na qual também já entrou na história.

Com o triunfo na etapa deste sábado, WVA bateu o recorde de pontos daquela classificação, depois da reformulação da mesma em 2015, ao somar 480, mais três do que Peter Sagan em 2018.