Yves Lampaert é o primeiro camisola amarela do Tour'2022

Começou com surpresa a edição de 2022 do Tour de France. Aproveitando-se das condições climatéricas, que no princípio do prólogo estavam com alguma chuva, o belga Yves Lampaert, da Quick-Step Alpha Vinyl Team, foi o mais rápido no prólogo de Copenhaga e é o primeiro camisola amarela da prova gaulesa.Lampaert cumpriu os 13,2 quilómetros do contrarrelógio em 15.17 minutos, à frente de Wout Van Aert (15.22), Tadej Pogacar (15.24) e Filippo Ganna (15.27). Primoz Roglic, apontado como mais forte concorrente ao compatriota Pogacar, ficou-se pela oitava posição, com 15.33.Relativamente aos portugueses, Nélson Oliveira perdeu 51 segundos e foi 52.º, ao passo que Rúben Guerreiro acabou em 147.º, a 1.38 minutos do mais rápido.