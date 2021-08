Amaro Antunes antevê 'crono': «É para arrancar à morte e chegar a morrer»

Terceiro na chegada à Senhora da Graça, Amaro Antunes entra na última etapa da Volta a Portugal com a camisola amarela de líder vestida e será a dar tudo que no domingo, no contrarrelógio, a tentará defender.





"Hoje, foi um dia em que estava tudo a correr como planeado e tive aquele percalço no final, que me saltou o pé junto à baia, quase que me mandava ao chão. Ainda consegui minimizar as perdas, porque podia ter sido pior. Amanhã [domingo], temos um dia bastante importante, é para arrancar à morte e chegar a morrer. Será um contrarrelógio bastante rápido, e até ao final tudo pode acontecer", começou por dizer.O ciclista da W52-FC Porto assume que a camisola amarela dá uma força extra. "No ano passado, saí também com esse intuito. Sair de amarelo é excecional. Vamos estar concentrados, com bastante foco e acreditar na vitória final."Olhando aos principais rivais, não há dúvidas de que Mauricio Moreira é o alvo a ter em conta. "Ontem [sexta-feira], na parte final, aconteceu um percalço, ele saltou de trás e surpreendeu e eu não queria que isso acontecesse. Hoje, estava tudo a correr na perfeição, até àquele momento dos 500 metros, que me saltou o pé, quase me manda ao chão. Quebrou um pouco o ritmo. Depois, foi ter calma, respirar fundo, e saber que tinha de minimizar espaço e não entrar em stress. Acabo por perder oito segundos. É melhor estar na frente do que estar atrás. Eles é que têm de recuperar tempo, só tenho de me manter."