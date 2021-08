Benjamin King vence 6.ª etapa da Volta a Portugal

O norte-americano Ben King (Rally Cycling) venceu esta quarta-feira a sexta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, ao chegar isolado a Fafe, onde o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) manteve a liderança.





O vencedor de duas etapas na Vuelta em 2018 cumpriu em 4:22.00 horas os 182,4 quilómetros entre Viana do Castelo e Fafe, menos nove segundos do que o australiano Alastair Mackellar (Israel Cycling Academy) e 15 do que o holandês Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB).Na liderança da Volta a Portugal mantém-se Alejandro Marque, que beneficiou da, equipa do líder Daniel Freitas, devido aos casos de Covid-19 detetados na equipa. Com essa situação, Alejandro Marque herdou a camisola amarela, estatuto que agora confirma, depois de ter. O espanhol tem cinco segundos de avanço sobre Amaro Antunes (W52-FC Porto) e 25 sobre Frederico Figueiredo (Efapel).Na quinta-feira disputa-se a sétima etapa, entre Felgueiras e Bragança, num percurso de 193,2 quilómetros.