Ciclista da Efapel penalizado por 'tapar' Joni Brandão

No final de uma etapa sem grande história nas contas da luta pela vitória, já que acabou praticamente tudo na mesma - com exceção dos dois segundos recuperados por Mauricio Moreira -, a sexta etapa da Volta a Portugal acabou por ficar marcada por um desentendimento entre ciclistas da Efapel e Joni Brandão, tudo por conta da forma como António Carvalho, no sprint final terá 'apertado' o adversário da W52-FC Porto.



Ora, a situação que deixou Brandão desagradado acabaria mesmo por levar à penalização de Carvalho por parte da organização, que considerou aquele sprint irregular. Em consequência disso, o ciclista da Efapel foi relegado para a última posição do grupo que cortou a meta a 8.13 minutos.





Questionado sobre esta situação Mauricio Moreira deixou claro que já "está tudo bem". "Não posso falar com certeza, porque eu estava a sprintar. Penso que tanto os meus companheiros como o resto também estavam a sprintar, estavam focados numa coisa. O pulso, a adrenalina estão ao máximo e acho que são desentendimentos de corrida. Mas está tudo bem e falado, não há nenhum problema", disse.