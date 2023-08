Colin Stussi vence Volta a Portugal

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @voltaportugal

O suíço Colin Stussi, da Vorarlberg, é o vencedor da edição deste ano da Volta a Portugal, naquela que é a maior conquista da carreira do ciclista helvético de 30 anos. Este domingo, no contrarrelógio decisivo realizado em Viana do Castelo, Stussi finalizou na 3.ª posição, apenas atrás do espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) e Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), com diferenças de 26 segundos para o basco e 23 para o uruguaio.Contas feitas, Stussi fecha a Volta a Portugal com 1.04 minutos de avanço para Txomin Juaristi (subiu de 6.º para o 2.º posto) e 1.07 de António Carvalho, que fechou o pódio depois de ultrapassar Henrique Casimiro (caiu de 2.º para 6.º) e Artem Nych (desceu de 3.º para 4.º).Esta foi a primeira vez desde 2006 que a Volta a Portugal foi ganha por uma equipa estrangeira, quando o espanhol David Blanco venceu pela Comunitat Valenciana.