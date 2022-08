Frederico Figueiredo: «Prefiro ter um amigo do meu lado do que perder um amigo e uma equipa»

Frederico Figueiredo entrou na última jornada da Volta a Portugal vestido de amarelo e com uma vantagem de 7 segundos para Mauricio Moreira, mas a melhor capacidade do uruguaio no contrarrelógio acabou por fazer a balança pender para o lado do sul-americano. Apesar disso, da natural tristeza por ver a vitória escapar-se, o português prefere olhar ao coletivo e diz-se feliz pelo triunfo da sua equipa."Estou contente por termos ganho a Volta. Penso que o mais importante foi ter ficado na equipa. Depois do que aconteceu no ano passado, o Mauricio também merecia muito uma vitória na Volta a Portugal. Eu tentei dar tudo o que tinha no dia de hoje, não foi suficiente, é o que é. A Volta é um conjunto de etapas, não é só chegadas em alto. Os contrarrelógios e os prólogos também contam. Tenho vindo a melhorar, mas ainda não chega. Para o ano cá estaremos outra vez", prometeu o ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor."Recebi mensagens do patrão da equipa a agradecer-me pela pessoa que fui, pelo ciclista que sou, e isso para mim vale muito. Palavras de apreço das pessoas que estão dentro da equipa por aquilo que eu fiz é importante, é sempre de louvar quando isso acontece. Sinal que também estão contentes com o trabalho que tenho vindo a fazer. Dou sempre tudo o que tenho pela equipa. Só posso estar contente. Prefiro ter um amigo do meu lado do que perder um amigo e uma equipa. Estou feliz e para o ano cá estaremos outra vez", voltou a prometer.