James Whelan vence na Senhora da Graça e Colin Stussi mantém camisola amarela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O australiano James Whelan, da Glassdrive-Q8-Anicolor, venceu este sábado a etapa 9 da Volta a Portugal, ao chegar isolado na meta instalada na mítica chegada à Senhora da Graça. O triunfo de Whelan, contudo, acabou por ser o único motivo de satisfação para a equipa Glassdrive-Q8-Anicolor, já que Artem Nych cedeu tempo nas contas da classificação geral, cada vez mais liderada pelo suíço Colin Stussi (Voralberg).Nas contas do triunfo na etapa, Whelan cruzou a linha de meta com 34 segundos para Delio Fernandez (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e 36 para Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO), ao passo que Colin Stussi liderou um trio que chegou a 1.38 minutos, onde estava António Carvalho e Henrique Casimiro. Já Artem Nych chegou em 13.º, a 2.11 de Whelan, cedendo desta forma 33 segundos para Stussi na corrida pelo triunfo final.Aí, o russo desce mesmo na classificação - ao terceiro posto, a 1 minuto da liderança -, que tem agora Henrique Casimiro (Efapel) como segundo colocado na véspera da etapa decisiva, um contrarrelógio em Viana do Castelo.