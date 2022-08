João Macedo acabou com "sabor agridoce": «É a minha primeira vez no pódio da Volta»

Primeiro fugitivo da Volta a Portugal desde ano, o jovem português João Macedo assumiu sair da tirada com um "sabor agridoce", pois o seu foco era acaba com a camisola da montanha vestida. Ainda assim, após a etapa, o ciclista da L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car assume que foi bom ter subido pela primeira vez ao pódio, no caso pelo prémio da combatividade."Depois da etapa de hoje, no mínimo, queria a camisola da montanha, que foi para isso que iniciei a fuga. Ganhei a primeira meta de montanha e, depois, segui a solo para pontuar. Ao pontuar, sabia que iria ao pódio. Não estava à espera de subir ao pódio pela combatividade. É um sabor agridoce, mas levo um troféu para casa. É a minha primeira vez no pódio da Volta a Portugal, foi uma boa experiência", disse.Já Hugo Nunes, da Rádio Popular - Paredes - Boavista, o ciclista que garantiu a camisola da montanha, admitiu que não estava à espera, ainda que fale numa espécie de... tradição. "Já começa a ser tradição na Volta a Portugal. Hoje não estava à espera, por acaso agarrei a oportunidade. Como sempre, agarro todas as oportunidades que me surgem. Ainda vamos falar à noite com toda a equipa, mas à partida será novamente o objetivo [defender a camisola]".Por fim, palavra ao vencedor da etapa, o norte-americano Scott McGill, da Wildlife Generation Pro Cycling, e com direito a uma mensagem curiosa. "É um alívio [estrear-se a ganhar]. Planeamos sempre ganhar, mas normalmente o plano não corre bem. Sabe bem quando corre. Tinha de lhe dizer [à namorada], porque ela estava no trabalho, infelizmente não pôde ver a corrida".