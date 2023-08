Joaquim Gomes diz que cenário não podia ser melhor para segunda parte da Volta a Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor da Volta a Portugal considerou que o cenário não podia ser melhor na véspera do dia de descanso da 84.ª edição, fazendo "um balanço muito positivo" da primeira 'metade' da prova.

"[Faço] um balanço muito positivo. A prestação dos corredores, o desenvolvimento da própria competição que correspondeu às nossas melhores expectativas. Tivemos uma equipa que foi claramente dominadora desta fase mais fácil da Volta, antes de entrarmos obviamente nestas duas etapas já com montanha, etapas muito complicadas", evidenciou.

Joaquim Gomes referia-se à Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que venceu três das quatro etapas ao sprint, com Leangel Linarez e João Matias, com ambos os corredores a vestirem também a amarela.

"Relativamente ao pós-dia de descanso e à fase decisiva da Volta, o cenário não podia ser melhor. Não temos uma equipa claramente dominadora. Tiro o chapéu à equipa da Glassdrive, que hoje fruto de um enorme esforço conseguiu chegar à liderança, mas que deixa em aberto a possibilidade da concorrência poder lutar pela vitória até ao final da corrida", estimou.

O russo Artem Nych vestiu hoje a amarela, depois de ser segundo na sexta etapa, conquistada pelo espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), e lidera a geral com 27 segundos de vantagem sobre o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e 30 sobre o suíço Colin Stüssi (Voralberg)

"Temos daqui para a frente sempre etapas com elevado índice de dificuldade, o Larouco, Fafe, em particular a Senhora da Graça, que podemos dizer que partilha o título de etapa 'rainha' com a etapa da Torre, e um contrarrelógio que foi talvez dos maiores desafios da minha vida", enumerou.

O contrarrelógio final, que adquiriu "cariz de cronoescalada" por terminar em Santa Luzia, ponto mais alto de Viana do Castelo, "vai contribuir para a competitividade da Volta", defendeu Gomes.

"Espero, efetivamente, lá por volta das oito horas da noite do próximo dia 20 de agosto, poder encerrar esta 84.ª edição da Volta a Portugal com muito sucesso", manifestou aquele que é o diretor da prova há duas décadas.

A 84.ª Volta a Portugal cumpre na quarta-feira o dia de descanso, regressando à estrada na quinta-feira, para a exigente ligação de 162,6 quilómetros entre Torre de Moncorvo e o alto do Larouco (Montalegre), onde a meta coincide com uma das duas contagens de montanha de primeira categoria da sétima etapa.