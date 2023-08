Luis Ángel Maté: «Em Espanha toda a gente me diz que a Volta está a ser muito emocionante»

Surpreendente terceiro colocado na classificação geral à entrada da penúltima etapa, o espanhol Luis Ángel Maté assumiu a vontade de conquistar a Volta a Portugal, ainda que admita que, antes de começar, esse objetivo estava longe de figurar na sua cabeça.





"O objetivo hoje era lutar pela vitória da etapa. Antes de virmos para a Volta, não pensávamos em poder disputar a geral, mas estamos já no sábado, faltam dois dias. Vamos lutar por disputar esta Volta", assegurou o veterano espanhol, de 39 anos, que na hora de elencar os principais adversários, não se limita ao camisola amarela Colin Stüssi. "Está o [António] Carvalho, [Frederico] Figueiredo, [Artem] Nych, [Henrique] Casimiro, penso que todos mais ou menos ao mesmo nível. Está a haver poucas diferenças, é uma Volta muito, muito emocionante, tudo muito 'apertado'. Tudo pode acontecer."No plano tático, Maté admite que a sua Euskaltel - Euskadi tem vantagem em relação às demais, mas não abre o jogo. "Temos claramente uma vantagem em relação a todos, menos à Glassdrive, que também tem o Figueiredo e o Nych, mas se disser aqui [a tática para a Senhora da Graça] os rivais vão saber, é melhor não dizer nada".A fechar, o espanhol revelou ainda que a prova está a ser seguida no outro lado da fronteira. E com muitos elogios. "Desde Espanha, toda a gente me está a dizer que a Volta está a ser muito emocionante, muito bonita, a melhor dos últimos anos, esperemos que seja assim até domingo".