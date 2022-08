Mauricio Moreira conquista Volta a Portugal

Temos Camisola Amarela! Maurício Moreira (Glassdrive - Q8 - Anicolor) vence o contrarrelógio em Gaia e é o vencedor da 83ª Volta a Portugal Continente 2022. pic.twitter.com/QeiUoeueFK — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 15, 2022

O uruguaio Mauricio Moreira é o grande vencedor da Volta a Portugal de 2022. O ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor, que partiu para o derradeiro dia na segunda posição, apenas 7 segundos atrás do colega de equipa Frederico Figueiredo, confirmou as projeções e acabou por 'roubar-lhe' a camisola amarela com uma performance claramente superior no contrarrelógio entre Porto e Vila Nova de Gaia.Mauricio Moreira não só 'roubou' a liderança ao colega, como arrasou no 'crono' final, vencendo a tirada com mais de 20 segundos para o também companheiro de equipa António Carvalho. Alejandro Marque, em despedida do ciclismo, fez terceiro, a 1.05, ao passo que o anterior líder Frederico Figueiredo foi somente sétimo, a 1.16 de Moreira.Nas contas da geral, Mauricio Moreira fecha com 1.09 minutos de avanço para Frederico Figueiredo, ao passo que António Carvalho, que conseguiu entrar no pódio neste último dia, acabou a 2.35 do uruguaio e completou um pódio totalmente composto pela Glassdrive Q8 Anicolor. Quanto a Luís Fernandes, da Rádio Popular - Paredes - Boavista, foi quarto, a 3.44.