Mauricio Moreira: «Numa etapa como esta, para correr o mínimo de riscos, tem de se estar na frente»

Como se esperava, a primeira etapa da Volta a Portugal nada mudou na classificação geral, com Mauricio Moreira a manter-se na segunda posição, atrás do colega de equipa Rafael Reis. Após a etapa, onde foi terceiro, o uruguaio falou numa jornada positiva, que lhe mostrou sensações "bastante boas"."Sem dúvida que o resultado é bom. O terceiro lugar numa etapa da Volta é sempre um bom resultado, também serve para ter ainda mais confiança. É o que tenho dito nestes dias: não chego [à Volta] muito confiante. Também era uma meta um bocado difícil, de colocação no final, e felizmente pude estar bem colocado, graças à equipa", comentou o uruguaio, da Glassdrive Q8 Anicolor."As sensações foram bastante boas. O calor começou a incomodar mais aqui já praticamente no final. Agora, vamos mais para o interior, o calor vai incomodar um bocado mais, e espero estar preparado para isso. A etapa não estava nos planos, não era parte da tática, mas aquilo que sim está nos planos quando se quer disputar uma Volta é não correr riscos. Uma etapa como a de hoje, para correr o mínimo possível de riscos, tem de se estar na frente. A chegada foi confusa. Havia uma rotunda muito perigosa a 400 metros. A amarela continua com o Rafa [Reis] e para mim isso é uma alegria enorme". finalizou.