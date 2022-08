Mauricio Moreira: «Só posso dizer que o Fred é um senhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mauricio Moreira venceu pela primeira vez a Volta a Portugal e era alguém que não tinha palavras para mostrar o contentamento pela conquista.





"Não tenho palavras para descrever o que estou a sentir neste momento. Ainda não caí na realidade. Quando acordar deste sonho, é que vou perceber. Sem dúvida que é o momento mais feliz. Faz-me lembrar muitas coisas... o ano difícil que tive, cada momento que sofri nesta Volta, que não foram poucos. Ter a minha família aqui, sendo de tão longe, é ainda melhor", garantiu o ciclista uruguaio da Glassdrive / Q8 / Anicolor.

"Claro que para mim era um sonho ganhar a Volta, claro que queria, mas dentro desse sonho não estava disputar o triunfo e o contrarrelógio com um colega de equipa. Não é algo de que tenha gostado. Só posso dizer que o Fred [Frederico Figueiredo] é um senhor, com todas as palavras e maiúsculas, porque ontem [domingo], se ele quisesse, se calhar, podia ter assegurado a vitória na Volta e não fez isso. Respeitou-me. Sendo eu um estrangeiro numa equipa local, que um colega faça isso é muito. Não há nada a acrescentar ao que é a equipa, o companheirismo da equipa e o que é cada pessoa", vincou o corredor de 27 anos.