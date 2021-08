Maurício Moreira vence na Senhora da Graça

Maurício Moreira, da Efapel, venceu este sábado a nona etapa da Volta a Portugal, uma exigente tirada com partida em Boticas e chegada à Senhora da Graça. O ciclista uruguaio triunfou com 8 segundos para Joni Brandão - que liderou isolado até bem perto do final - e 14 para Amaro Antunes, que continua a ser o líder da prova, agora com 42 segundos para o novo segundo colocado, o vencedor da tirada de hoje. Frederico Figueiredo, também da Efapel é terceiro, a 55 segundos.





As decisões da Volta ficam reservadas para domingo, com um contrarrelógio de 20,3 quilómetros em Viseu.