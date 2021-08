Pelotão despede-se de Gustavo Veloso com homenagem

O pelotão homenageou este sábado o ciclista espanhol Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), despedindo-se do bicampeão da Volta a Portugal, que se retira no final da temporada, no início da nona etapa.

Após a partida simbólica da tirada, o pelotão da 82.ª edição assinalou a despedida de 'papá Veloso' como é conhecido, aplaudindo o galego de 41 anos, que este sábado cumpre a última etapa em linha na sua carreira na prova rainha do calendário nacional.

"Foste um lutador e fizeste vibrar o ciclismo português", podia ler-se numa das ardósias da moto-ardósia, enquanto, na outra, escrito a giz, aparecia um "Muito obrigada Gustavo Veloso!".

Vencedor da Volta em 2014 e 2015, Veloso foi acarinhado pelo grande amigo e companheiro Alejandro Marque, mas também por Rafael Reis ou Frederico Figueiredo, da Efapel, sendo também aplaudido, entre outros, por um dos seus grandes rivais Vicente García de Mateos (Antarte-Feirense).

O galego, de 41 anos, tinha anunciado o abandono da modalidade no ano passado, mas a pandemia de covid-19 fê-lo reconsiderar e ficar no pelotão mais um ano.

Veloso tinha o sonho de se despedir do pelotão com um triunfo na 82.ª edição da Volta a Portugal, que termina no domingo em Viseu, tendo, inclusive, trocado a W52-FC Porto pelo Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel para perseguir esse objetivo, mas uma queda na quarta etapa afastou-o da luta pela geral.

O ciclista de Vilagarcía de Arousa foi ainda vice-campeão da Volta em 2013, 2016 e 2020, sempre atrás de companheiros de equipa, e terceiro em 2019, tendo vencido também 12 etapas.

A nona etapa da Volta a Portugal liga hoje Boticas ao alto da Senhora da Graça (Mondim de Basto), no total 145,5 quilómetros.