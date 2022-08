Scott McGill vence 1.ª etapa da Volta a Portugal ao sprint

Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling) venceu esta sexta-feira a 1.ª etapa da 83.ª edição da Volta a Portugal ao sprint, o qual foi reduzido por uma queda a pouco mais dois quilómetros da meta, instalada em Elvas.O cilcista norte-americano foi o mais rápido, tendo terminado a etapa de 193,5 quilómetros - que começou em Vila Franca de Xira - em 4:30.28 horas, o mesmo tempo do inglês Oliver Rees (Trinity Racing) e do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro classificado, respetivamente.Na classificação geral, Rafael Reis mantém a liderança, à frente de Mauricio Moreira e Oliver Rees, que ocupam os dois seguintes lugares do pódio.No sábado, a segunda etapa parte de Espanha, de Badajoz, com 181,5 quilómetros até Castelo Branco, num percurso com três contagens de montanha de terceira categoria.