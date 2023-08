Stüssi fala em "sensação fantástica" por ser o novo camisola amarela da Volta a Portugal: «Estou nas nuvens»

O suíço Colin Stüssi (Voralberg) subiu esta quinta-feira à liderança da 84.ª Volta a Portugal, após vencer a sétima etapa, no alto do Larouco, em Montalegre. Após a tirada de 162,6 quilómetros, entre Torre de Moncorvo e a meta no Larouco, o ciclista helvético disse estar "sem palavras"."É uma sensação fantástica. Neste momento, estou nas nuvens. Estou um bocado sem palavras. Se calhar, preciso de uns minutos, de umas horas para perceber o que aconteceu. Estou tão feliz e agradecido pela equipa", começou por referir Colin Stüssi."A Volta a Portugal é uma corrida dura. Penso que não está acabada até ter acabado. Tens um momento mau, um momento de azar e a corrida pode potencialmente acabar. Neste momento, quero apenas correr dia a dia e veremos o que acontece depois do contrarrelógio", acrescentou.Questionado sobre se a camisola amarela era um objetivo para a prova, o ciclista suíço foi taxativo. "Não. Quando cheguei cá, se toda a gente me dissesse que teria um lugar no top 10, teria assinado em baixo. Estou um pouco surpreendido comigo mesmo. Treinei bem, tive uma boa época até agora, sem uma vitória, mas uma boa época, com boas performances. Penso que agora tudo está a juntar-se", afirmou, para depois concluir: "Preciso de dois dias e depois veremos o que acontece [em Viana]."