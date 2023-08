Venceslau Fernandes expulso da Volta a Portugal

Venceslau Fernandes, ciclista da APHotels and Resorts - Tavira, foi expulso esta segunda-feira da Volta a Portugal, por ter chegado a "vias de facto" com outro ciclista, refere o comunicado dos comissários, que multaram ainda o português em 500 francos suíço e perda de 50 pontos no ranking UCI.O incidente a envolver Venceslau Fernandes, de 27 anos, filho do antigo ciclista com o mesmo nome, ocorreu durante a primeira parte da etapa que ligou Mação ao alto da Torre, e envolveu também o espanhol Oscar Pelegri (Burgos), mas este só viria a ser multado em 100 francos suíços e perde de 10 pontos no ranking UCI.