Vicente García de Mateos desistiu da Volta a Portugal

O ciclista espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) abandonou esta terça-feira a 84.ª Volta a Portugal, no decurso da sexta etapa, voltando a desiludir na prova em que foi terceiro em 2017 e 2018.

As prestações dececionantes do corredor de 34 anos na Volta continuam, com García de Mateos a desistir quando ocupava a 49.ª posição da geral, já a 18.41 minutos do camisola amarela, o seu compatriota Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense).

Após ter subido ao pódio nas edições de 2017 e 2018 e de ter vencido seis etapas na prova 'rainha' do calendário velocipédico nacional, o espanhol do Aviludo-Louletano-Loulé Concelho soma o segundo abandono nas últimas cinco edições.

Depois de desistir na penúltima etapa em 2019, foi 12.º no ano seguinte, 23.º em 2021 e 36.º na passada edição.

Vicente García de Mateos abandonou nos quilómetros iniciais da ligação de 168,5 entre Penamacor e a Guarda.