W52-FC Porto entre as equipas da Volta a Portugal

A W52-FC Porto está entre as equipas que vão participar na Volta a Portugal, foi esta sexta-feira revelado durante a apresentação da 83.ª edição da prova, que vai realizar-se entre os dias 4 e 15 de agosto.Entre as 19 equipas que vão fazer parte da Volta a Portugal, encontram-se 10 portuguesas - Rádio Popular-Paredes-Boavista, W52-FC Porto, Efapel Cycling, Kelly/Simoldes/UDO, TAVFER-Mortágua, ABTF-Feirense, Aviludo-Louletano, Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, LA Alumínios-Credibom-Marcos Car e Glassdrive-Q8-Anicolor - e nove estrangeiras - Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi, Burgos-BH, Human Powered Health, Wildlife Generation Pro Cycling, Trinity Racing, Protouch, Electro Hiper Europa-Caldas e Bai Sicasal Petro de Luanda.A prova tem início com um prólogo em Lisboa e termina no Porto-Vila Nova de Gaia com um contrarrelógio.Recorde-se que, nos últimos dias, oito ciclistas e elementos do staff da W52-FC Porto foram suspensos pela ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal). Lembre-se que este processo surgiu inicialmente na sequência da operação designada 'Prova Limpa', desencadeada no dia 24 de abril, após rusga feita pela Polícia Judiciária e pela ADoP à equipa. Na altura, dez ciclistas foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues. Estes dois últimos foram ainda proibidos de exercício de funções e de contactar com os restantes arguidos.