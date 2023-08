A análise de todas as equipas da Vuelta'2023

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Conheça as apostas de cada formação e também os seus objetivos Pedro Filipe Pinto 15:34

Depois de Giro e Tour, é hora das equipas jogarem as últimas cartadas na temporada, para uma Vuelta que conta com um dos elencos mais fortes dos últimos anos. A lógica é a habitual, com 22 equipas presentes, 18 vindas do escalão UCI WorldTeams, 2 do UCI ProTeams e 2 convidadas, que como seria de esperar são espanholas, no caso a Burgos BH e Caja Rural–Seguros RGA.



Abaixo poderá conhecer um pouco melhor cada uma delas, saber as suas apostas e quais os reais objetivos. Uma análise da autoria do especialista Pedro Filipe Pinto.

SOUDAL QUICK-STEP



Remco contra todos! Com uma equipa bastante medíocre à sua volta, o recém-coroado campeão do Mundo de contrarrelógio vai defender a camisola vermelha que conquistou na época passada, missão que não se avizinha nada fácil. O belga tem um percurso à sua medida, mas os números poderão fazer a diferença, principalmente quando se olha para os outros nomes que têm vitória final na mira. Há poucos ciclistas na história da modalidade que possam dizer que ganharam tanto como Remco aos 23 anos. Isso mostra que estamos a falar de um corredor especial que não se contenta com o 2º lugar. A Covid-19 traiu-o no Giro quando parecia dois ou três degraus acima de toda a gente, por isso chega a Espanha ainda mais motivado e com o objetivo de conquistar a segunda grande volta da carreira. Se Evenepoel falhar, é bem possível que a Soudal saia da Vuelta completamente de mãos a abanar.

JUMBO-VISMA







Ganhar ou… ganhar! A Jumbo tem a oportunidade de fazer história tornando-se na primeira equipa a conquistar as 3 grandes voltas numa temporada. Roglic venceu o Giro, Vingegaard bisou no Tour e agora dividem a liderança no ataque à Vuelta. O percurso é a cara chapada do esloveno, mas o dinamarquês já mostrou que, em forma, está um nível acima de Pogacar e pelo menos dois acima de todos os outros. A estrada vai ditar quem é o líder, sendo que estes dois trazem uma super equipa para os ajudar: Sepp Kuss, o melhor gregário de montanha do Mundo, vai fazer a sua terceira grande volta deste ano, e a ele se juntam nomes importantes como Kelderman, Van Baarle ou Valter. Vai ser muito complicado desmoronar este bloco…

UAE TEAM EMIRATES





Tal como a Jumbo, a Emirates também traz dois líderes – Juan Ayuso e João Almeida –, mas há duas ‘pequenas’ diferenças: estes nunca ganharam uma grande volta e o bloco de apoio está cerca de 63 degraus abaixo em relação às ‘abelhas’. Marc Soler e Vine vão ter o papel de deixarem Ayuso e Almeida confortáveis, mas depois caberá aos dois líderes terem a capacidade de responder a Roglic e Vingegaard. Já há uns meses que venho a dizer que só Ayuso vai conseguir aproximar-se de Pogacar e Vingegaard nos próximos anos, e tem aqui uma palavra forte a dizer. Peço desculpa aos fãs portugueses, vejo-o com fortes possibilidades de ganhar esta Vuelta e, por isso, acho que vamos ver João Almeida a trabalhar para ele. Mas isso não significa uma má posição para o português, veja-se o que a Emirates fez no Tour, colocando dois homens no pódio. Nota ainda para Rui Oliveira, que vai ter um papel determinante para lançar Molano nas chegadas ao sprint.

MOVISTAR TEAM





Depois da desilusão que foi a queda na primeira etapa do Tour, Enric Mas chega com sentimento de vingança e o objetivo mínimo será repetir o pódio das últimas duas edições – foi segundo em ambas. O espanhol apresenta-se sempre em boa forma nesta corrida, mas tem sempre apanhado pela frente ‘monstros’, e isso vai voltar a acontecer. Ou seja: ou vira monstro também, ou então nem ao pódio irá. Vai fazer grande parte do trabalho sozinho, porque, perante a concorrência vejo Ruben Guerreiro e Einer Rubio a focarem-se mais em vitórias de etapa. Uma palavra também para Nelson Oliveira, que, depois da excelente prestação nos Mundiais de contrarrelógio (6º), vai ser o principal ajudante de Mas no crono coletivo do 1º dia.

INEOS GRENADIERS





Quando acaba Geraint Thomas? Parece que o fim ainda não está perto, e nós só podemos agradecer. Porque para além de uma simpatia de realçar, o galês continua a ser dos melhores voltistas do Mundo e, depois do 2º lugar no Giro, tenciona intrometer-se entre (permitam-me de novo esta expressão) os monstros. Aos 37 anos, aponta a outro pódio numa grande volta e contará com a preciosa ajuda de homens como De Plus, Arensman, Ganna e Bernal, que tem aqui mais 21 dias de competição na quase impossível missão que é tentar voltar ao que já foi – o melhor voltista do planeta. O top 3 é objetivo, mas tendo em conta a concorrência, um top 5 também não seria um mau resultado.

ASTANA QAZAQSTAN TEAM





Se estão à espera de ver a Astana na frente… isso só acontecerá nas fugas. Este alinhamento dos cazaques é digno de 2º escalão e não me admirava que não retirassem nada de bom da Vuelta. A grande esperança para a geral acaba Battistella, mas acredito mais nas fugas, também com os experientes David de la Cruz, Dombrowski, Fabio Felline ou Luis León Sánchez.

TEAM DSM - FIRMENICH







Romain Bardet está pela terceira vez alistado para a Vuelta e espera acabar no top 10 pela primeira vez. Como é normal na DSM, não terá grande apoio à sua volta pelo que a sua posição final vai depender das pernas (que informação dramática) e da capacidade que terá para escolher as fugas certas na última semana, com a intenção de surpreender os adversários e subir algumas posições na geral, porque no confronto direto não terá qualquer hipótese. Dentro desta equipa, estou curioso para ver Lorenzo Milesi, recém-coroado campeão do Mundo de sub-23 em contrarrelógio, que também deixou boas indicações na corrida de fundo. Já Dainese, com a fraca classe de sprinters que teremos, ‘arrisca-se’ a ganhar uma ou duas etapas e a lutar pela camisola dos pontos.

AG2R CITROEN TEAM







Imaginem estar a escrever a análise das equipas da Volta a Espanha, super entusiasmados para falar da Jumbo, da Emirates, do Remco Evenepoel… e depois chegam a esta AG2R. Depois do excelente Tour que fizeram com Gall no 8º posto, podiam mostrar um pouco mais de ambição do que Vendrame, Warbasse e Lapeira. Não merecem mais caracteres…

LOTTO DSTNY







O mesmo se aplica a esta Lotto, que podiam, ao menos, trazer Arnaud de Lie. Têm ali uma ‘bomba’ de sprinter, e com a fraca qualidade que há nesta Vuelta no que a homens rápidos diz respeitam, podiam dar este ‘bombom’ ao belga de 21 anos que leva 7 vitórias esta época. Depois ia sofrer bem nas montanhas, mas algum dia terá de estrear-se numa grande volta… Sendo assim, as esperanças estão em Milan Menten para os sprints e em Eduardo Sepulveda e Korn. Há também De Gendt para as fugas, veremos se o ‘rei’ ainda tem pernas para sacar uma vitória.

TotalEnergies







Por causa de uma estupidez de um adepto, Steff Cras caiu e foi forçado a abandonar a Volta a França quando lutava pelo top 10. Agora tem aqui outra boa oportunidade, mas arrisco-me a dizer que a concorrência é ainda mais forte. O belga de 27 anos é a grande esperança da TotalEnergies, que está desesperada para encontrar uma nova fonte de rendimento (desportivo e não só) devido à já anunciada reforma de Peter Sagan. Mas para além de Cras, esta equipa tem Pierre Latour. Nunca atingiu o potencial que lhe era atribuído, mas sabe o que é ganhar na Vuelta: fê-lo em 2016, veremos se tem capacidade para ‘renascer’ 7 anos depois.

CAJA RURAL-SEGUROS RGA





A minha grande dúvida é: será que Iuri Leitão não conseguiria bons resultados nos sprints desta Volta a Espanha? É provável, mas a Caja Rural preferiu o campeão venezuelano ao campeão do Mundo de omnium. Mas se Oluis Aular ganhar uma etapa na Vuelta terá um pouco de sabor português, isto porque o corredor de 26 anos conquistou a Volta ao Alentejo deste ano… sem vencer uma única etapa. Sprinta bem, passa bem as colinas e tem explosão. Nome interessante para ter debaixo de olho. No que toca às montanhas, Jefferson Cepeda é o nome forte desta formação espanhola.

BAHRAIN VICTORIOUS





A última grande volta de Mikel Landa ao serviço da Bahrain. O fim de um ciclo. Será desta que o espanhol vai subir ao pódio? Com Buitrago e Caruso, é bem possível que haja uma mudança de planos ao longo da prova, mas se isso acontecer, há uma boa notícia: o Landismo estará vivo! Agora a sério: Landa vai lutar pelo top 5, mas a concorrência é muita e pelo que tem mostrado nos últimos tempos (foi 19º no Tour), não é líquido que consiga alcançar esse objetivo. Buitrago será um perigo nas fugas e, com elas, vai ameaçar o top 10. Já Caruso é capaz de ser o homem mais regular da equipa. Poels, se apresentar a forma do Tour, também poderá atacar a vitória de etapa.

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY



A própria equipa anunciou que vai à Vuelta com apenas um objetivo: ganhar etapas. E tem muitas e boas cartas a jogar. Um dos ases de trunfo é Rui Costa, que está a fazer uma temporada de excelente nível e, apesar de não ter tido oportunidade para brilhar no Tour, mostrou em San Sebastian (8º) que continua em boa forma e vai ser uma ameaça real nas fugas. Kobe Goossens, Rune Herregodts e Taaramäe também serão armas importantes da equipa belga, mas o outro ás de trunfo chama-se Gerben Thijssen: o sprinter de 25 anos tem 4 vitórias em 2023 e pode marcar uma posição importante nesta Vuelta.

TEAM JAYCO ALULA



A prestação de Dunbar no Giro (7º), prova na qual chegou a ameaçar o pódio de João Almeida, mostrou que sair da Ineos foi o passo certo e agora tem na Vuelta mais uma hipótese para se cimentar como líder da Jayco em grandes voltas. A concorrência é muito mais forte do que em Itália, pelo que o objetivo deve passar pelo top 10 e, quem sabe, uma etapa. A estratégia pode ser, tal como Bardet, defender-se numa primeira instância e depois acerta na fuga certa para fazer perigar os lugares cimeiros. Tal como no Giro, Filippo Zana estará ao lado do líder irlandês, mas terá liberdade para procurar uma etapa.

GROUPAMA - FDJ





Tivemos Pinot, tivemos Bardet, tivemos (sim, tivemos) Gaudu… agora temos Lenny Martinez. França tem um novo menino bonito e neste jovem de 20 anos que recaem todas as esperanças de uma nação que há 38 anos não ganha o Tour – o último foi Bernard Hinault, em 1985. Tal como os outros nomes mencionados, Lenny é um trepador puro e vai estrear-se numa grande volta, para, quiçá, preparar-se para o Tour do próximo ano. Tem apenas uma vitória na carreira, mas foi na Clássica do Mont Ventoux, contra nomes como Michael Woods, Simon Carr ou Iván Ramiro Sousa. O entusiasmo está lá todo (tal como estava com os outros), falta saber se o ‘puto’ vai conseguir responder bem a esta pressão. Storer vai ser o seu principal ajudante em Espanha.

TEAM ARKEA - SAMSIC



Não há muitas chegadas para pelotão compacto, mas, como já disse, a classe de sprinters é fraca, pelo que até Hugo Hofstetter pode ter uma oportunidade para brilhar e ser o salvador de uma Arkéa que não leva grandes nomes a Espanha. Cristian Rodríguez será a aposta para as etapas de montanha, sendo que Ries e Gesbert também vão tentar a sorte.

LIDL - TREK



Já disse que a qualidade dos sprints vai ser muito má? Já? Então vou mudar: imaginem que vão ao Lidl a meio do mês, com pouco dinheiro para comprar uma vitória de etapa. Só conseguem comprar se estiver em promoção, porque a vossa carteira não é muito funda. Sabem como se chama? Edward Theuns. Até ele pode ser candidato. Se Roglic quiser arriscar, até ele poderá sacar uma vitória. Peço desculpa aos sprinters desta Vuelta, estou a exagerar e a ser mau. No que toca à geral, a Lidl Trek tem Bauke Mollema como líder, mas acredito que o objetivo seja mais a conquista de etapas, com o holandês e também com o talentoso Juanpe López.

EF EDUCATION - EASYPOST



Foi na Volta a Espanha que Hugh Carthy conseguiu o melhor resultado da carreira – 3º lugar final – mas a verdade é que nunca mais se viu esse corredor. Agora é apenas e só um bom trepador com pouco potencial para fazer top 10 nas grandes voltas com o talento que agora há no pelotão. Deverá focar-se em tentar ganhar uma etapa, tal como a restante equipa, com principal destaque para Caicedo e Marij van de Berg, sprinter que recentemente venceu na Volta à Polónia. Bisegger é candidato no contrarrelógio individual, mas depois da desilusão nos Mundiais (16º) já não digo nada…

COFIDIS





Depois de um excelente Tour (apesar de não ter nenhuma etapa), Bryan Coquard será dos principais candidatos à vitória nas chegadas em pelotão compacto e o grande favorito para a classificação dos pontos. Para além dele, Jesús Herrada procurará nova vitória através de fugas e estou curioso qual será o papel de André Carvalho, português de grande talento que se estreia em grandes voltas.

BORA - HANSGROHE



É loucura eu achar que numa equipa com Vlasov, Kamna, Higuita e Buchmann, Cian Uijtdebroeks vai ser a principal figura? O jovem belga terá liberdade para lutar por aquilo que bem lhe apetecer, porque a Bora ainda precisa de perceber bem onde é que o potencial tremendo deste jovem de 20 anos vai dar. Foi 7º na Suíça, 6º na Romandia, 9º na Catalunha e em Omã. Consistência ao longo de todo o ano mostra que há ali algo especial, não é um Remco, mas há potencial. Dos nomes seguros, Vlasov será o líder e o top 5 é o objetivo mínimo, principalmente quando tem uma equipa tão forte à sua volta. Kamna, se não estiver bem colocado na geral, será um perigo à solta nas fugas.

BURGOS-BH





Lembram-se do Daniel Navarro? Os resultados não o mostram, mas era um super trepador e em 2013 fez o seu único top 10 numa grande volta, e logo no Tour. Admito que era fã do espanhol e gostava de o ver ganhar uma etapa nesta Vuelta. Só há um pequeno problema: tem 40 anos. Não será fácil para ele nem para a equipa. Curioso para ver o que consegue fazer José Manuel Díaz, que ganhou uma etapa no Troféu Joaquim Agostinho. Jetse Bol tentará os sprints e Barthe está ativo nas fugas.

