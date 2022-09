Evenepoel feliz com o "feito histórico": «Agora assimilei, é oficial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) congratulou-se este domingo com o "feito histórico" do seu triunfo na 77.ª edição da Volta a Espanha, assumindo que agora já podes saborear o êxito.



"Agora assimilei, é oficial. Este é um evento histórico para mim, para o meu país e para a minha equipa", resumiu o ciclista de 22 anos.

Evenepoel sucedeu no historial da Vuelta ao esloveno Primoz Roglic, tornando-se no primeiro belga a vencê-la desde Freddy Maertens, em 1977, e o primeiro a conquistar uma das grandes Voltas em 44 anos, após o triunfo de Johan De Muynck, no Giro.

O líder da Quick-Step Alpha Vinyl assumiu-se "feliz por ter sobrevivido hoje e às três semanas da corrida". "Acho que podemos estar muito orgulhosos do que fizemos", reforçou, antes de ouvir o seu hino na Praça de Cibeles.

O triunfo de Evenepoel, deixando os espanhóis Enric Mas (Movistar), a 02.05 minutos, e Juan Ayuso (UAE Emirates), a 04.57 -- o segundo mais novo a subir ao pódio numa das três principais provas por etapas --, foi também o primeiro da estrutura da Quick-Step Alpha Vinyl. "Ontem [no sábado], as emoções foram muito fortes. Hoje tinha de terminar a corrida são e salvo e todos nós fizemos isso perfeitamente. Desfrutámos o possível e agora podemos fazê-lo sem restrições", concluiu Evenepoel.

O português João Almeida (UAE Emirates), de 24 anos, terminou a prova no quinto lugar, a 07.24 do camisola vermelha, na sua estreia, depois de ter desistido na edição de 2022 do Giro, prova na qual foi quarto em 2020 e sexto em 2021.