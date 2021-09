Francês Champoussin vence penúltima etapa da Vuelta, Roglic mais perto do triunfo

O ciclista francês Clement Champoussin (AG2R) venceu este sábado isolado a 20.ª e penúltima etapa da Volta à Espanha, na qual o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi segundo e ficou ainda mais perto da vitória na prova.

Champoussin, que chegou a integrar a fuga principal da etapa, que ligou Sanxenxo a Mos. Castro de Herville, ao longo de 202,2 quilómetros, entretanto anulada, reapareceu na fase final e lançou um último ataque, vencendo com o tempo total de 5:21.50 horas, menos seis segundos do que Roglic, enquanto o britânico Adam Yates (INEOS) foi terceiro, com mais oito segundos.

Na geral, Roglic, vencedor da Vuelta em 2019 e 2020, continua com a camisola vermelha, liderando com um total de 83:11.27 horas, com 2.38 minutos de vantagem para o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e 4.48 para o australiano Jack Haig (Bahrain), que subiu a terceiro da geral.

No domingo, cumpre-se a última etapa da prova, um contrarrelógio individual de 33,8 quilómetros, entre Padrón e Santiago de Compostela.