Novo líder da Vuelta'2021 foi expulso em 2017 por... beber demais

O australiano Michael Stores venceu esta terça-feira a a 10.ª etapa da Vuelta, prova na qual o norueguês Odd Christian Eiking se tornou o novo líder da geral. O ciclistas da Intermarché-Wanty-Gobert volta assim a ter motivos para sorrir na competição, da qual foi expulso há quatro anos por causa da bebida.





"Estava fora e bebi duas cervejas. Não tenho contrato com a FDJ no próximo ano. Se eu tivesse contrato, não teria sido expulso", disse o corredor escandinavo na altura do incidente ao canal norueguês 'TV2'."Eu estava com os meus companheiros de equipa, o sueco Tobias Ludvigsson e outros, bebemos algumas cervejas num bar, depois de termos jantado e bebemos vinho com a equipa. Eu não estava na cama às onze horas, mas também não era assim tão tarde. É a coisa mais chocante que já experimentei em toda a minha vida", revelou ainda em 2017."Se fossem apenas duas cervejas, ele não estaria bêbado de manhã", apontou, na altura, Marc Madiot, chefe da equipa pela qual o norueguês corria.Eiking voltou a abordar a situação para se defender. "Na minha opinião, isso é algo que milhares de pessoas fizeram antes de mim, é o resultado de várias coisas. Também houve outros problemas disciplinares recentemente e eu penso que eles aproveitaram esta oportunidade para dar o exemplo com a minha expulsão", frisou.Quatro anos depois a história é outra e o norueguês quer aproveitar o embalo para segurar a camisola vermelha."Para mim está a ser muito bom, está a ser um dia importante para mim. Quero aproveitar e aguentar o máximo possível. Acho que sou capaz de resistir com este camisola por pelo menos mais um dia. Gostaria de chegar ao fim de semana vestido de vermelho, mas é complicado. Tenho alguns segundos para 'jogar' com eles. Vestir esta camisola é algo muito especial", vincou, em declarações à 'Marca', após a tirada."Eu vi como a diferença cresceu em relação ao pelotão e queria lutar pela liderança ao invés da etapa, porque parecia a coisa mais sensata a fazer", revelou, antes de ser questionado sobre o incidente que ocorreu em 2017.

"Agora estou mais profissional, esta é uma das minhas melhores Voltas. Quero focar-me no presente e aproveitar este momento", finalizou.