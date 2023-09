Insólito: Guardia Civil confunde massagista português da Cofidis com... adepto invasor

La Guardia taking down the soigneur is a new one for me. Probably Remco's fault. pic.twitter.com/PQWVd7Y3WA — How The Race Was Won® (@Cyclocosm) September 6, 2023

Não há dia em que a Vuelta deste ano não tenha polémica. A desta quarta-feira, no final da etapa 11 , envolveu o português Raúl Matias, um dos massagistas da equipa Cofidis. Tudo aconteceu no sprint final, quando o entusiasta elemento da equipa francesa saltou para a zona logo após a meta para puxar por Jesús Herrada, que naquele momento dava as derradeiras pedaladas rumo à vitória. Apesar de estar identificado - com a camisola da equipa e também credencial ao peito -, o português acabou por ser afastado daquele local com alguma violência por parte de um elemento da Guardia Civil.