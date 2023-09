Insólito: jovem não conseguia entrar em casa e foi salvo... pelos comentadores da Vuelta

#VueltaRTVE16S ¿Podéis decirle a mi padre que me abra la puerta? Estoy llamando al timbre y no abre, y estoy completamente seguro de que está viendo la etapa a tope de volumen. A ver si así se entera... — Alejandro Díez (@DiezA44) September 16, 2023

HICIMOS HISTORIA. DISFRUTAD DE ESTA JOYA https://t.co/fqNwXkyl9W — Alejandro Díez (@DiezA44) September 16, 2023

A Vuelta'2023 chega este domingo ao final e o vídeo que pode ver abaixo, enquadrado num 'tweet', será certamente um dos momentos mais insólitos e virais da prova. Aconteceu este sábado, durante a etapa 20 , quando um jovem fã se viu fechado fora de casa, isto enquanto lá dentro o seu pai via a tirada do dia. Sem conseguir a atenção do seu progenitor, o jovem Alejandro Díez decidiu recorrer à imaginação para resolver a questão.Abriu a aplicação X no seu telemóvel e fez uso da hashtag da Vuelta para chamar a atenção dos comentadores. "Podem dizer ao meu pai para me abrir a porta? Estou a tocar à campainha e não me abre, e estou completamente seguro de que está a ver a etapa no máximo de volume. A ver se se apercebe...", escreveu. A tática era insólita, mas resultou. Minutos depois, os comentadores da RTVE leram e partilharam a mensagem em direto, antes de lançar um repto "Pai do Alejandro Díez, abre a porta, que está um rapaz que quer entrar".Oito minutos depois do primeiro 'tweet', o primeiro sinal de vida de Alejandro, com um tweet em clara euforia. "Estou em lágrimas jajajajajajaja". Mais uns minutos depois, aparentemente já no conforto do lar, o jovem gravou o momento na emissão e deixou como legenda "fizemos história. Desfrutem desta jóia".