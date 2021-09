Insólito na Vuelta: Miguel Ángel López faz 'birra', sai da bicicleta em plena etapa e desiste

A 20.ª e penúltima etapa da Vuelta está já marcada pela situação insólita envolvendo Miguel Ángel López. O ciclista colombiano, terceiro da geral à entrada para esta tirada, começou a perder tempo para os da frente e, a 17 km da meta, não escondendo a irritação, saiu mesmo da bicicleta, perante a estupefação de colegas e dirigentes da sua equipa, a Movistar, acabando por desistir da prova!





¡Las imágenes de Miguel Ángel López subiéndose al coche del equipo Movistar para abandonar esta Vuelta! #VueltaRTVE4S



El colombiano, en rebeldía, decidió abandonar la carrera pese a la insistencia de su jefe de filas Patxi Vila



— Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2021

De acordo com a TVE - já que não houve imagens do sucedido - López saiu da bicicleta, com um dos diretores da equipa a tentar convencê-lo a continuar, assim como o companheiro Imanol Ervirti, mas sem sucesso.