Jesús Herrada vence etapa e Kuss mantém liderança na Vuelta

Jesús Herrada, da Cofidis, venceu esta quarta-feira a 11.ª etapa da Volta a Espanha, cuja meta coincidiu com uma contagem de montanha de primeira categoria. O espanhol integrou uma fuga bastante numerosa, que cortou a meta em La Laguna Negra.Vinuesa com quase seis minutos para o grupo dos principais favoritos, que decidiu não mexer na corrida, ou seja, fez os últimos quilómetros em modo de não agressão, ainda que nos últimos 200 metros Remco Evenepoel tenha acelerado um pouco, mas sem efeitos práticos.Posto isto, a classificação geral mantém-se, com Sepp Kuss (Jumbo) na liderança e João Almeida (Emirates), que foi 37.º na etapa, a manter também o 6.º lugar, a 2.16 minutos do norte-americano. Rui Costa (Intermarché) foi 72.º na etapa (a 7.23 minutos), enquanto Nelson Oliveira (Movistar), André Carvalho (Cofidis) cederam 13.07 minutos, e Rui Oliveira (Movistar) 17.42.O grupo dos favoritos poupou-se esta quarta-feira certamente a pensar nas etapas de alta montanha de sexta-feira, com a chegada ao Tourmalet, e de sábado, sendo que a tirada de quinta-feira deverá proporcionar uma chegada em pelotão.