João Almeida: «Desde o quilómetro zero que me encontrava mal»

Para lá das palavras deixadas logo após a etapa 13 da Vuelta'2023, onde assumiu que esta sexta-feira foi "provavelmente o pior dia" na sua carreira como ciclista, João Almeida abordou o sucedido no dia de hoje em declarações à imprensa, reforçando as sensações negativas que teve ao longo de toda a jornada."Dia muito duro. Desde o quilómetro zero que me encontrava mal. Foi um dia sempre a lutar e a sofrer até à linha de meta. Destacar a ajuda da equipa. Se calhar não se viu, mas tive companheiros que me ajudaram. No fundo todos ajudaram-me, mas dois um pouco mais. Fizemos o possível, nunca atirei a toalha ao chão e ainda há muita Vuelta pela frente. Vamos tentar lutar como equipa pela vitória com o Juan [Ayuso] e [Marc] Soler. Vou ficar um pouco à parte, mas vamos dia a dia. Tentar fazer um bom trabalho de equipa para alcançar o melhor resultado possível. Esperemos que recupere nos próximos dias da gripe e vou estar ao meu nível normal", disse o ciclista português.