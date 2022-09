João Almeida em destaque na vitória de Rigoberto Urán na 17.ª etapa da Vuelta'2022

O português João Almeida, da UAE Emirates, deu esta quarta-feira a sua melhor versão na Vuelta'2022, ao ganhar alguns segundos aos restantes elementos do top-10 na 17.ª etapa, com chegada ao Monasterio de Tentudía. O ciclista luso foi 13.º na tirada, a 5.02 minutos para Rigoberto Urán, colombiano que venceu ao sprint perante o francês Quentin Pacher e Jesús Herrada, isto depois de uma longa fuga com 13 ciclistas.João Almeida atacou na subida final, a cerca de três quilómetros da meta, e daí partiu sem a companhia de nenhum adversário. No final, o português conseguiu ganhar 9 segundos para Remco Evenepoel e Enric Más, 11 para Juan Ayuso, 13 para Jai Hindley e Carlos Rodríguez. Já Miguel Ángel López, que está em 5.º, à frente de Almeida na geral, perdeu 19 segundos para o ciclista de A-dos-Francos.Contas feitas, João Almeida continua em 6.º (posição que herdou perante a desistência de Primoz Roglic), mas agora a 1.18 minutos de López, 1.31 de Carlos Rodríguez e 2 minutos para Juan Ayuso, o seu colega de equipa que na Vuelta de estreia ocupa por agora a 3.ª posição. Já Remco Evenepoel continua de vermelho, com 2.01 para Enric Más e 4.51 para Ayuso.Na quinta-feira há mais um teste tanto à liderança de Remco como a todos os elementos do top-10, com uma 18.ª etapa que ligará Trujillo e Alto de Piornal, com 192 quilómetros. Uma tirada de montanha, com duas subidas de 1.ª categoria, a última das quais a coincidir com a meta.