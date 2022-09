João Almeida sobe ao quinto lugar na Volta a Espanha

João Almeida subiu este sábado um lugar na classificação geral da Volta a Espanha, para quinto, depois de terminada a 20.ª e penúltima etapa da prova.O ciclista português da UAE Emirates terminou a etapa, de montanha e com final no alto de Navacerrada, no grupo dos favoritos, em nono, acabando por subir ao quinto lugar também devido ao atraso de Carlos Rodríguez (Ineos), que era quarto da geral à partida para a etapa. O Espanhol finalizou em 18.º, a mais de um minuto.Falta agora chegar este domingo a Madrid igualmente entre os grupos dos favoritos, para João Almeida se tornar no terceiro melhor português se sempre na classificação final da Volta a Espanha. O seu quinto lugar fica só superado pelo segundo (1974) de Joaquim Agostinho e o quarto (1957) de Ribeiro da Silva.Será também o seu segundo melhor resultado em provas de três semanas, depois do quarto posto na Volta a Itália em 2020, sendo que em 2021 foi sexto nesta mesma corrida.A 20.ª etapa foi ganha por Richard Carapaz (Ineos), a somar o seu terceiro triunfo na edição deste ano, à qual junta a vitória na montanha.Já Remco Evenepoel (Quick Step) está a um dia de fazer história, ou seja, conquistar a sua primeira Grande Volta e apenas com 22 anos.