João Almeida: «Tentei ajudar o Ayuso, mas com estas inclinações...»

Sexto na mítica chegada ao Angliru , a 58 segundos de Primoz Roglic, João Almeida assumiu ter vivido uma boa jornada esta quinta-feira, com boas sensações para enfrentar a temível subida que culminou com a meta da 17.ª etapa da Vuelta. De resto, na análise à tirada, o português da UAE Emirates explicou ainda o momento em que deixou o colega Juan Ayuso para trás na subida final."As minhas sensações hoje foram boas. Estava a sentir-me bem. Não 'super', mas bem. Tentei ajudar o Juan [Ayuso], mas com estas inclinações não podia ajudar muito. Dei-lhe os meus geis, para ele manter os níveis de açúcar. E depois dei o meu melhor. Claro, sem puxar pelos outros, e no final não foi um mau dia", disse o ciclista português, que agora é nono na classificação geral.