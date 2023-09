Jonas Vingegaard vence no Tourmalet em dia com quebras de João Almeida e Evenepoel

Ainda faltam oito etapas, mas a Vuelta'2023 parece estar já destinada à Jumbo-Visma. Esta sexta-feira, na chegada ao mítico Col du Tourmalet, a equipa holandesa voltou a dar uma lição de incrível supremacia, com Jonas Vingegaard a vencer a etapa 13, Sepp Kuss a ser segundo (a 30 segundos) e Primoz Roglic terceiro (a 33 segundos). Com este cenário, Kuss continua a ser líder da classificação geral e passa definitivamente a ser o maior candidato a vencer a Vuelta.No meio do domínio absoluto da Jumbo-Visma, o dia acabou por ser de pesadelo para dois dos maiores candidatos. Remco Evenepoel cedeu bem cedo na subida ao Col d'Aubisque e não mais conseguiu recuperar, ao passo que João Almeida (adoentado) também ficou para trás no mesmo ponto e, apesar de não ter perdido tanto quanto o belga, ficou definitivamente fora da corrida, tanto pela vitória final como pelo pódio. O português, refira-se, foi 15.º na etapa, a 6.47 de Vingegaard, ao passo que Remco terminou a uns impensáveis 27.05 minutos, na 60.ª posição.Nas contas da geral, Kuss comanda agora com 1.37 minutos para Primoz Roglic e 1.44 para Jonas Vingegaard. Juan Ayuso, da UAE Team Emirates, é agora 4.º, a 2.37, ao passo que Enric Mas surge em 5.º, a 3.06. Já João Almeida surge na 10.ª posição, a 8.39 minutos do líder.1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +30''3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +33''4. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +38''5. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), +38''(...)15. João Almeida (UAE Team Emirates), +06' 47"1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +1'37''3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +1'44''4. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +2'37''5. Enric Mas (Movistar), +3'06''(...)10. João Almeida (UAE Team Emirates), + 08' 39"