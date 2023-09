Juan Ayuso: «Disse ao João para baixar um pouco o ritmo, ele fê-lo e depois foi embora»

Depois de na véspera se ter mostrado algo em desacordo com as táticas da UAE Emirates após o ataque de Finn Fisher-Black, Juan Ayuso voltou esta quarta-feira a deixar uma indirecta à forma de atuar da sua equipa, no caso por conta do momento em que João Almeida, na subida final ao Angliru, o deixou para trás."Já muito tinha em mãos e mal conseguia falar. Disse-lhe que baixasse o ritmo, ele fê-lo, mas depois [ele] foi-se embora. Limitei-me a gerir e tentar chegar à meta o mais rápido possível", comentou o ciclista espanhol, em declarações citadas pela agência noticiosa EFE.Nono na tirada, mas com perdas importantes para o pódio e agora com Mikel Landa a morder-lhe os calcanhares - tem apenas 16 segundos de avanço -, Ayuso não atira a toalha ao chão. "Nesta Vuelta houve dias em que tive de sofrer, hoje foi mais um dele. Outros estiveram melhores e eu não estive. Estou orgulhoso de ter sabido sofrer, mas também dececionado, pois era uma opção para tentar ganhar uma etapa."