Kaden Groves vence em Madrid na consagração de Sepp Kuss como vencedor da Vuelta

O australiano Kaden Groves venceu este domingo a 21.ª e última etapa da Vuelta'2023, num dia que foi de consagração para o norte-americano Sepp Kuss como vencedor final da prova espanhola.Ao sprint, depois de já ter ganho nas etapas 4 e 5, o ciclista da Alpecin-Deceuninck voltou a ser o mais forte, superiorizando-se na luta final ao italiano Filippo Ganna e Nico Denz. Nesta luta final esteve também Rui Costa, que fechou uma grande Vuelta com um sexto posto na derradeira tirada da prova, depois de ter ficado na mesma posição na véspera e de ter triunfado na 15.ª.Quanto a Sepp Kuss, o dia era de festa e, como manda a regra (não escrita), ninguém atacou. O norte-americano de 29 anos chegaria junto dos colegas de equipa da Jumbo-Visma, equipa que conseguiu confirmar um histórico pódio, com Jonas Vingegaard a fechar em segundo e Primoz Roglic em terceiro.Quanto a João Almeida, confirmou mais um top-10 final numa Grande Volta, ao ser 9.º, depois de ter sido 3.º, 4.º e 6.º no Giro e 5.º na Vuelta do ano passado.