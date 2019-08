Nicolas Roche é o novo líder da Vuelta

O colombiano Nairo Quintana (Movistar) venceu este domingo a segunda etapa da Volta a Espanha em bicicleta, na sequência de uma fuga que incluiu o novo líder da geral individual, o irlandês Nicolas Roche (Sunweb).Vencedor em 2016, Quintana completou os 199,6 quilómetros entre Benidorm e Calpe em 5:11.17 horas, à frente do novo líder, que foi segundo a cinco segundos, o mesmo tempo do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que fechou o pódio.Roche aproveitou as bonificações de tempo de ser segundo classificado para arrebatar a camisola vermelha ao colombiano Miguel Ángel López (Astana), que agora é quinto, com Quintana em segundo a dois segundos e o colombiano Rigoberto Urán (Education First) em terceiro, a oito.Na segunda-feira, a terceira etapa liga Ibi a Alicante ao longo de 188 quilómetros, num dia que inclui apenas duas contagens de montanha, ambas de terceira categoria, com uma chegada ao sprint em perspetiva.