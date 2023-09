«O maior lutador que existe»: Contador e Pogacar rendidos a João Almeida

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por J O Ã O A L M E I D A (@joao.almeida.cyclist)

João Almeida teve ontem um dia para esquecer na Vuelta, perdendo mais de 6 minutos para Jonas Vingegaard na subida ao Tourmalet e ficando a mais de oito do camisola vermelha, Sepp Kuss, na classificação geral. O próprio ciclista português fez questão de o admitir depois da 13.ª etapa, afirmando que espera agora por "melhores dias".No entanto, apesar do desempenho menos positivo, o corredor da UAE Emirates recebeu vários elogios de grandes figuras (atuais e antigas) da modalidade, como Alberto Contador ou Tadej Pogacar. "Gladiador", afirmou o ex-corredor espanhol em resposta à publicação de Almeida no Instagram. Já o esloveno, colega na equipa dos Emirados, fez questão de concordar com Contador: "É isso mesmo. O João é o maior lutador que existe."