O percurso da Vuelta'2023: análise etapa a etapa

Ao todo serão pouco mais de 3.100 quilómetros durante 3 semanas (21 dias), num programa que contempla dois contrarrelógios - um coletivo e um individual -, e os tradicionais dois dias de descanso. A montanha será o prato principal desta Vuelta, com sete tiradas de alta montanha, oito com perfil ondulante e, em teoria, quatro a convidar aos velocistas.A análise, da autoria do especialista Marques dos Santos, está nas linhas abaixo.: os gráficos de algumas etapas surgem com indicações de distância diferentes das oficiais, devido a alterações de última hora.Tal como a edição transata, o pontapé de saída da Vuelta será dado com um contrarrelógio coletivo, desta vez pelas ruas de Barcelona, que marcará o regresso da prova à região da Catalunha. Com um percurso técnico, mas essencialmente plano e mais curto que o verificado em Utrecht, em 2022, não se esperam diferenças significativas entre as equipas com pretensões à classificação geral.: Jumbo-VismaSerá logo ao segundo dia de competição que os ciclistas vão enfrentar as primeiras montanhas. Com uma 3.ª categoria logo a abrir e uma 2.ª ainda na primeira metade, será o ritmo imposto pelo pelotão que ditará o desfecho da etapa. Devido ao terreno mais acessível após a segunda ascensão da tirada, as equipas dos sprinters tentarão não deixar uma fuga vencer. Contudo, os 900 metros de subida a 9,4% do Montjuïc, já nos quilómetros finais, poderão a levar a ataques dos ciclistas mais explosivos em busca da vitória na etapa e deverão fazer descolar os velocistas mais frágeis.: Marijn Van der Berg (EF Education)Embora os favoritos possam optar por poupar-se a grandes esforços na segunda etapa, estratégia sensata perante a dureza do percurso que ainda terão pela frente, a terceira tirada já deverá trazer-nos as primeiras movimentações entre os ciclistas da geral. Numa etapa quase sempre em ascensão, duas montanhas de 1.ª categoria já nos 40 quilómetros finais, a últimas das quais a terminar em cima da linha da meta, poderão definir as primeiras diferenças e fazer a primeira seleção entre os candidatos. Quem ainda não estiver nas condições ideais poderá passar um mau bocado, mas entre os ciclistas em melhor forma não haverá grande margem para criar fossos assinaláveis.: Primoz Roglic (Jumbo-Visma)Depois de uma primeira passagem pelos Pirenéus, os ciclistas terão pela frente uma etapa que se espera mais tranquila e uma chance de ouro para os sprinters, que não terão assim tantas oportunidades de brilhar nesta edição da Volta a Espanha. As dificuldades dos dias anteriores podem pesar nas pernas de alguns ciclistas e levar a que uma fuga possa vingar, mas o facto de ainda estarmos no início da prova torna uma chegada ao sprint com o pelotão compacto o cenário mais provável.: Bryan Coquard (Cofidis)Apesar de muito sobe e desce e uma 2.ª categoria a cerca de 50 quilómetros da meta, esta será mais uma etapa que os sprinters terão apontado no seu planeamento para a prova. A subida do Collado de la Ibola terá de ser bem gerida pelas suas equipas, por forma a não deixar escapar a fuga, mas também não sufocar os seus trunfos para a etapa. O sprint intermédio já perto do fim será um incentivo extra para os candidatos à camisola verde.: Gerben Thijssen (Intermaché-Wanty)Após dois dias que podem fazer os sprinters sonhar, a Vuelta volta ao seu terreno de eleição para a sua segunda chegada em alto. Com duas subidas categorizadas e terreno inclinado durante a maior parte do percurso, será na subida do Pico del Buitre, que fará apenas a sua segunda aparição na história da prova, que os favoritos tentarão fazer as diferenças. Com 10,9 km de extensão a uma pendente média de 8%, a subida que termina no Observatório Astrofísico de Javalambre contempla rampas que chegam aos 16%. Um mau dia de qualquer um dos favoritos pode levar a perdas muito difíceis de recuperar.: Enric Mas (Movistar)A segunda etapa mais longa desta edição da Volta a Espanha, que contempla apenas duas tiradas acima dos 200 quilóemtros, será em teoria mais tranquila para os homens da geral, depois da dureza do dia anterior. O controlo da corrida estará certamente a cargo das equipas dos sprinters, que terão aqui uma chegada bem ao seu jeito. O vento nas estradas junto à costa pode, contudo, ser um aspeto a ter em conta.: Bryan Coquard (Cofidis)Mais um dia recheado de montanha, com cinco subidas categorizadas e pouco terreno plano para os ciclistas recuperarem o fôlego. Embora não acabe numa chegada em alto, a subida ao Xorret de Cati será o momento mais aguardado da etapa. Com apenas 3,9 quilómetros de extensão, esta será uma das mais exigentes ‘paredes’ desta edição da Vuelta, com rampas acima dos 20% de inclinação e uma pendente média de 11,4%. Embora devam existir movimentações entre os favoritos, a vitória poderá sair de uma fuga com ciclistas já atrasados na geral.: Lennard Kämna (Bora)Na última tirada antes do primeiro dia de descanso, a 2.ª categoria no final da etapa conta com várias rampas acima dos 15% que poderão fazer diferenças entre os favoritos. Embora uma fuga possa sair vencedora, as equipas dos trepadores devem assumir o controlo da corrida, até porque há bonificações à espera dos mais fortes que podem ser preciosas.: Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step)O único contrarrelógio individual desta edição da Vuelta. O traçado pelas estradas de Valladolid não trará grandes dificuldades e a relativa curta extensão reduz a probabilidade de se verificarem grandes diferenças entre os favoritos à vitória final. Nesse sentido, serão os melhores roladores quem vai retirar mais partido desta tirada. Remco Evenepoel, acabadinho de se sagrar campeão do mundo nesta vertente, é a aposta mais óbvia para a etapa.: Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step)Mais uma etapa cujo desfecho dependerá da forma como as equipas dos candidatos à geral optarem por abordar a corrida. Em 2020, Primoz Roglic foi segundo no alto da única dificuldade desta tirada, na altura com algumas diferenças entre os favoritos. O esloveno será um dos candidatos ao triunfo, caso a vitória seja discutida entre os pesos pesados, embora uma fuga numerosa possa estragar esses planos.: Primoz Roglic (Jumbo-Visma)Embora não seja uma etapa verdadeiramente plana, o regresso da Volta a Espanha a Saragoça não tem qualquer montanha categorizada e tudo indica que os sprinters terão mais uma oportunidade para lutar pela vitória. No entanto, o vento será um fator a ter em conta ao longo da tirada.: Alberto Dainese (Team DSM)Uma das etapas mais curtas da prova, mas sem dúvida uma das mais decisivas para a classificação geral. Com uma chegada em alto numa das subidas mais míticas da Volta a França, o tiro de partida será dado já numa 3.ª categoria, sendo que até ao Tourmalet os ciclistas vão enfrentar outra categoria especial e uma 1.ª categoria. Uma tirada que ajudará a perceber quem são os verdadeiros candidatos à camisola vermelha e onde um dia mau provocará danos irreversíveis nas aspirações de vários ciclistas, com largos minutos de perda para os melhores.: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)Depois da brutalidade do dia anterior, os ciclistas despedem-se dos Pirenéus com mais uma etapa duríssima. Com duas categorias especiais e a meta no topo de uma 1.ª categoria, esta será mais uma etapa para os favoritos tentarem fazer diferenças. Ainda assim, a fadiga acumulada do dia anterior faz com que seja provável que o pelotão deixe fugir trepadores já atrasados na geral, que tentarão conquistar a etapa.: Santiago Buitrago (Bahrain)Uma etapa perfeita para uma fuga, especialmente depois da dureza dos dias anteriores. Apesar das várias subidas categorizadas, nenhuma delas deverá criar problemas de maior ao pelotão, que deverá aproveitar para gerir o esforço e deixar os ciclistas escapados discutir a vitória no final. A última montanha, a apenas 8 quilómetros da meta, será o local ideal para o ataque decisivo.: Jay Vine (UAE Emirates)Após o dia de descanso, os ciclistas regressam à estrada para uma etapa que guardará as emoções para o final, onde estará a única dificuldade do dia. Caso o pelotão chegue compacto ao início da subida, os homens da geral poderão aproveitar as rampas a 15% para lançar um ataque para a vitória na etapa. A sua curta extensão não deixa, no entanto, antever diferenças significativas.: Primoz Roglic (Jumbo-Visma)Depois de uma etapa teoricamente mais calma, as emoções regressarão em força para a tirada que termina com a mítica subida ao Angliru. Curta, mas explosiva, a 17.ª etapa terá fortes implicações na classificação geral, com os últimos 6 quilómetros a uma pendente média de 13,5% a prometerem drama e, claro, muito sofrimento para os ciclistas. A vitória estará só mesmo ao alcance dos melhores trepadores do mundo.: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)Possivelmente a última grande etapa de montanha da Volta a Espanha, as duas ascensões até La Cruz de Linares, já depois de três subidas categorizadas e com o cansaço acumulado do dia anterior, prometem ser mais um momento de decisão para a classificação geral e quem sabe a última oportunidade para uma reviravolta na liderança. Uma estratégia bem delineada, suportada por um coletivo forte, poderá fazer toda a diferença.: Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step)Depois de duas etapas arrasadoras, os sprinters recebem uma pequena prenda da organização, com uma tirada perfeita para uma chegada com pelotão compacto. Resta saber se ainda haverá energia para controlar a corrida e quantos dos homens mais rápidos ainda estarão em prova.: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)Para o penúltimo dia ficou reservada a tirada mais longa desta edição da Volta a Espanha, com um total de dez (!) subidas categorizadas, que certamente serão bastantes disputadas pelos ciclistas envolvidos na luta pela camisola da montanha. Ainda assim, sem nenhuma ascensão particularmente exigente, a discussão pela etapa deve passar pela fuga.: David de la Cruz (Astana)Etapa de consagração para os ciclistas. A tirada mais curta da prova, os sprinters que resistiram ao terreno montanhoso terão a oportunidade de fechar a Vuelta com chave de ouro.: Bryan Coquard (Cofidis)