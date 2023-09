Remco Evenepoel: «Foi apenas um daqueles dias em que fiquei com o tanque vazio»

Remco Evenepoel disse esta sexta-feira adeus à luta pela vitória na Vuelta'2023, ao ceder de forma quase surreal na etapa 13, com chegada ao mítico Col du Tourmalet . 60.º no final do dia, o ciclista belga da Soudal Quick-Step cedeu muito cedo e cruzou a linha de meta a mais de 27 minutos do vencedor Jonas Vingegaard, algo que atribui simplesmente à... falta de 'combustível'."Foi apenas um daqueles dias em que fiquei com o tanque vazio. Demos tudo e não me arrependo de nada. Quero agradecer aos meus colegas de equipa,q ue ficaram comigo durante todo o dia e deixaram tudo por mim. Vamos discutir e ver o que faremos a partir daqui para o resto da Vuelta", explicou o belga, citado pelo site oficial da sua equipa.Já Klaas Lodewyck, o diretor desportivo da Soudal Quick-Step, seguiu a mesma ideia do seu ciclista. "Não há muito a dizer da etapa. Foi apenas um mau dia do Remco. Ele não esta doente ou lesionado. É uma pena e pode acontecer. O ciclismo não é corrido num simulador e somos todos seres humanos. Vamos sentar-nos hoje à noite como equipa, analisar o que acontecer e ver quais os nossos objetivos para o que falta da Vuelta".