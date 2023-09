Remco Evenepoel: «Mal consegui dormir e de manhã tive um controlo antidoping. Que bela prenda!»

No espaço de 24 horas, Remco Evenepoel foi do inferno ao céu. Na sexta-feira, na etapa rainha, o belga da Soudal Quick-Step quebrou por completo e hipotecou todas as chances de vitória final, ao terminar a mais de 27 minutos dos favoritos. Este sábado, recuperado da deceção, deu uma resposta de campeão ao vencer isolado a etapa 14 . Isto depois de uma noite que o próprio admite ter sido complicada. E até com convidados surpresa..."Tive uma noite horrível. Não pude dormir pela deceção. Acordava a cada hora e, além disso, de manhã tive um controlo antidoping. Que bela prenda! No princípio estava cansado, mas dormi uma sesta no autocarro [a caminho da partida] e isso deu-me muita energia", assumiu o belga, que agora é líder da classificação da montanha, depois de uma jornada na qual esteve escapado praticamente de começo a fim."Foi uma etapa dura, com subidas longas e com muito desnível. Algo que no princípio da minha carreira não era o meu forte. Mas felizmente, com treino, consegui melhorar. A minha mulher deu-me muito apoio durante a noite, disse-me que os campeões dão sempre resposta e isso foi uma forte motivação. Aos meus companheiros disse, via rádio, que lamentam o dia anterior e que gostava muito deles", explicou o belga, em alusão à clara comunicação que fez antes de cruzar a meta em Larra-Belagua.Quanto ao que aí vem, o ciclista da Soudal não considera abandonar e tem objetivos bem definidos. "Recuperei 8 minutos, mas isso não é suficiente. O plano de ganhar a Vuelta já não existe para mim. Agora vou lutar por etapas e pela camisola da montanha. É um outro grande objetivo. A ideia no ano que vem é fazer o Tour e estas semanas vão servir de preparação", disse o jovem.