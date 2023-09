Remco Evenepoel 'renasce' e vence etapa 14 da Vuelta

Um dia depois da quebra monumental na etapa rainha , com chegada ao Col du Tourmalet, o belga Remco Evenepoel renasceu das cinzas e este sábado, na tirada 14, conseguiu alcançar o triunfo isolado na meta instalada em Larra-Belagua.Claramente fora da luta pela vitória final, o ciclista da Soudal-Quick Step teve 'autorização' das equipas dos favoritos para se isolar bem cedo e, depois de uma fuga longuíssima com o francês Romain Bardet, embalou para um triunfo claro e inequívoco, o seu segundo nesta edição da Vuelta (tinha vencido na 3.ª etapa). Além da vitória em etapa, o ciclista belga consegue assumir a liderança na classificação da montanha, algo que provavelmente passará a ser agora a sua principal prioridade nesta prova espanhola.Nas contas dos favoritos ninguém conseguiu destacar-se na subida final e ficou tudo na mesma nos principais favoritos, com João Almeida a fechar o top-10. Segue, então, Sepp Kuss na liderança, com 1.37 para Primoz Roglic e 1.44 para Jonas Vingegaard, ao passo que João Almeida está a 8.39.