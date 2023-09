Roglic vence no Angliru com João Almeida em sexto e Kuss a manter a liderança na Vuelta

Grande, grande espectáculo aquele que se viu esta quarta-feira na etapa 17, com final no Alto do Angliru. E até o nevoeiro ajudou a que a difícil escalada se tornasse num hino ao ciclismo.Mas feitas as contas...continua a mandar a Jumbo. Vitória de Primoz Roglic, com Jonas Vingegaard em segundo, com o mesmo tempo, sendo que Sepp Kuss perdeu algum terreno (3º. a 10 segundos dos colegas), mas ainda assim a conseguir manter a camisola vermelha...por oito segundos sobre Vingegaard.Grande etapa fez também João Almeida. Depois de ter ajudado Juan Ayuso por algum tempo, o português acabou por deixar o companheiro da Emirates e cortar a meta em sexto, a 58 segundos de Roglic. Na geral, Almeida subiu uma posição, para nono, estando a 9.26 minutos de Kuss, sendo que Ayuso manteve o quarto posto da geral, mas agora bem mais longe de poder chegar ao pódio, estando a 4.00 minutos da liderança e a quase três de Roglic, que é terceiro.A tirada teve, até aos 5.5 quilómetros finais, como grande protagonista Remco Evenepoel (Soudal), que andou escapado, mas viria a ser 'engolido' pelo grupo dos favoritos. O belga viria a ser 26.º na etapa, mas conseguiu consolidar a liderança na montanha ao pontuar nas constagens anteriores.Nelson Oliveira (Movistar) foi 37º (a 15.14m), Rui Costa (Intermarché) 57º (a 18.45), André Carvalho (Cofidis) 91º (a 21.58) e Rui Oliveira 144º (a 26.06).A montanha continua esta quinta-feira, com a 18º etapa entre Pola de Allande e La Cruz de Linares a apresentar cinco contagens de montanha, três delas de primeita categoria, sendo a última na chegada.