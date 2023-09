Rui Costa após ganhar etapa na Volta a Espanha: «Nem estava previsto vir...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa estava naturalmente satisfeito após o triunfo deste domingo na 15.ª etapa Volta a Espanha. O ciclista português da Intermarché recordou que nem estava previsto na sua planificação da época participar nesta prova."Esta equipa acreditou em mim desde o primeiro momento. Comecei a época em boa forma, agora uma vitória aqui para mim é muito importante", explicou o ciclista luso, que integrou a Vuelta com o objetivo de vencer uma etapa e alcançou hoje a 31.ª vitória da carreira.Depois, explicou por que decidiu participar na prova: "Preparei-me bem para o Tour, as coisas não saíram bem para mim e para equipa. Fiquei triste, não estava previsto vir à Vuelta, mas sentia-me bem e pedi à equipa para vir, para tentar uma vitória numa etapa. Há muito esforço e muito trabalho por detrás que as pessoas não veem..."