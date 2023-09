Rui Costa e o início da Vuelta em Lisboa: «Muito orgulhoso pela oportunidade dada a Portugal»

A notícia de que a Vuelta'2024 vai partir do nosso país deixou os fãs da modalidade bastante entusiasmados e também agrada aos ciclistas nacionais do pelotão internacional. Como o caso de Rui Costa, ciclista da Intermarché - Circus - Wanty, que no Facebook da prova espanhola expressou a sua satisfação e orgulho pela novidade."Para mim, que levo muitos anos a correr no estrangeiro, é uma grande alegria poder desfrutar de uma Grande Volta a começar no meu país, perante as pessoas que nos apoiaram durante tantos anos. Sem dúvida, estou muito contente. Acima de tudo, estou muito orgulhoso por saber que a Vuelta deu a oportunidade a Portugal de ser o ponto de partida para o próximo ano", disse o ciclista português, que este domingo, na última etapa da edição de 2023, acabou na 6.ª posição.