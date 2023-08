Rui Costa nos eleitos da Intermarché-Circus-Wanty para a Vuelta

O português Rui Costa integra a equipa da Intermarché-Circus-Wanty que vai disputar a Volta a Espanha, que começa no sábado em Barcelona e termina no dia 17 de setembro em Madrid, anunciou a formação belga.

Rui Costa, campeão mundial em 2013, vai participar pela terceira vez na Vuelta, depois das presenças em 2017 e 2020, naquela que será a 16.ª presença numa Grande Volta para o ciclista luso.

Rui Costa, que já esteve presente na Volta a França deste ano, foi chamado para a Volta a Espanha, com a equipa a revelar que o grande objetivo é conquistar etapas, algo que a formação belga conseguiu nas duas últimas edições da Vuelta.

O ciclista luso vai estar acompanhado pelo estoniano Rein Taaramäe, os belgas Gerben Thijssen, Kobe Goossens e Rune Herregodts, o holandês Boy van Poppel, o dinamarquês Julius Johansen e o francês Hugo Page.

Our exciting team for @lavuelta targets stage victory for the third year in a row



Rui Costa

Kobe Goossens

Rune Herregodts

Julius Johansen

Hugo Page

Rein Taaramäe

Gerben Thijssen

Boy van Poppel



