Rui Costa vence 15.ª etapa da Volta a Espanha

Rui Costa venceu hoje a 15.ª etapa da Volta a Espanha. O antigo campeão do Mundo de estrada levou a melhor num sprint com Lennard Kamna e Santiago Bruitago na chegada a Lekunberri, depois dos 158 quilómetros percorridos desde Pamplona. O português de 36 anos, que veste as cores da Intermarché, integrou a fuga no momento certo e geriu de forma inteligente a parte final.Dez anos depois da conquista do título mundial e da vitória numa etapa na Volta a França, Rui Costa está de regresso aos triunfos em tiradas nas grandes provas. O ciclista luso já tinha ganho uma etapa do Tour em 2011 e mais duas em 2013. Foi, também, a 31.ª vitória da carreira, entre etapas e provas.Rui Costa é o 8.º português a vencer etapas na Volta a Espanha, depois de João de Jesus Rebelo (1945), João Lourenço (1946), José Carlos Cardoso (1959), Alves Barbosa (1961), Joaquim Agostinho (1974), Sérgio Paulinho (2006) e Nelson Oliveira (2015).Nas contas da geral, o pelotão chegou a 2.52 minutos e o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma) segue líder, à frente de dois colegas de equipa: o esloveno Primoz Roglic é segundo, a 1.37 minutos, e o dinamarquês Jonas Vingegaard é terceiro, a 1.44.O pelotão tem o último dia de descanso desta edição da Volta a Espanha na segunda-feira.