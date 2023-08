Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por UAE Team Emirates (@uae_team_emirates)

UAE Team Emirates anunciou esta segunda-feira os oito ciclistas que vai levar à Volta a Espanha, uma lista onde constam com João Almeida, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.Além dos três portugueses a equipa contará também com Juan Ayuso, Finn Fisher-Black, Sebastian Molano, Marc Soler e Jay Vine."As sensações são boas. Sinto-me mais forte do que no ano passado por esta altura. Penso que o Juan também está melhor, isso estamos em condições. No ano passado tivemos sucesso na Vuelta e voltamos fazer o mesmo ou melhor. Se tivemos dois corredores no pódio do Tour, por que não na Vuelta também? Seria mesmo bom", explicou João Almeida, citado pela assessoria de imprensa da equipa.A Vuelta disputa-se de 26 de agosto a 17 de setembro.