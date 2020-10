Vem aí mais montanha

A Vuelta está de regresso à estrada, após o dia de descanso. E pela frente os ciclistas vão ter montanha, montanha e o Angliru, para muito a mais temida do ciclismo. A subida, nas Astúrias, tem 13,2 km, com uma percentagem média de inclinação de 9.4 por cento, mas com rampas que chegam aos...17.6. Uma parede, portanto.

A etapa do Angliru será no próximo domingo, mas até lá haverá mais montanha, a começar pela tirada de hoje, com duas contagens de 1ª categoria, a última a 20 km da meta.

De camisola vermelha está Richard Caparaz. “A minha ilusão é chegar a Madrid com esta camisola”, disse ontem o equatoriano da Ineos, à procura da sua segunda vitória numa Grande Volta, depois do triunfo no Giro de 2019. O líder elogiou ainda o colega Chris Froome – “é um grande homem na bicicleta e fora dela”, disse –, que é 98º, a mais de uma hora.